От взрывов в воинской части под Ачинском погиб один человек

От взрывов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае погиб один человек, еще восемь ранены. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

У всех раненых травмы разной степени тяжести, пишет «ПолитЭксперт».

Сейчас в регионе снят режим ЧС. Радиус опасной зоны вокруг склада сокращен с 15 до 7 километров.

Напомним, днем 5 августа в воинской части произошел пожар, который спровоцировал взрывы арсенала. Они прекратились к 5 часам утра.