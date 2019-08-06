От взрывов в воинской части под Ачинском погиб один человек
От взрывов в воинской части под Ачинском в Красноярском крае погиб один человек, еще восемь ранены. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
У всех раненых травмы разной степени тяжести, пишет «ПолитЭксперт».
Сейчас в регионе снят режим ЧС. Радиус опасной зоны вокруг склада сокращен с 15 до 7 километров.
Напомним, днем 5 августа в воинской части произошел пожар, который спровоцировал взрывы арсенала. Они прекратились к 5 часам утра.
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