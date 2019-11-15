Взрыв в московской квартире обрушил перегородки и вызвал пожар

Взрыв в московской квартире обрушил перегородки и вызвал пожар

Фото: Pixabay

На западе Москвы произошел взрыв в квартире многоэтажного дома. В результате обрушились межквартирные перегородки, а на балконах на 5-7 этажах начался пожар.

Инцидент произошел в ночь на 15 ноября в доме 16 по улице Удальцова. Были спасены 17 человек, эвакуированы 50 жильцов.

По данным ТАСС, пострадали два человека. Пожар ликвидировали.

Ранее бурятский военный подорвал гранату в доме офицерского состава после ссоры с женой.

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