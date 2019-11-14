Бурятский военнослужащий подорвал гранату после ссоры с женой

Бурятский военнослужащий подорвал гранату после ссоры с женой

Фото: 24 Канал

В городе Кяхта в Бурятии минувшей ночью военнослужащий подорвал гранату РГД-5.

В результате взрыва пострадали два человека. Инцидент случился в доме офицерского состава. Военнослужащий решился на такой шаг, поссорившись со своей супругой.

Взрыв не повредил конструкцию дома, однако в квартире взрывной волной выбило окно, сообщают «Известия».

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