Бурятский военнослужащий подорвал гранату после ссоры с женой
В городе Кяхта в Бурятии минувшей ночью военнослужащий подорвал гранату РГД-5.
В результате взрыва пострадали два человека. Инцидент случился в доме офицерского состава. Военнослужащий решился на такой шаг, поссорившись со своей супругой.
Взрыв не повредил конструкцию дома, однако в квартире взрывной волной выбило окно, сообщают «Известия».
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!