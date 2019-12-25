Взломавшим системы РЖД и S7 хакерам дали сроки

В Москве суд приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии хакеров, взломавших системы РЖД и S7. Мужчин обвиняли в мошенничестве (часть 4 статьи 159.6 УК) и в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК).

Как рассказали «Медиазоне» в пресс-службе суда, Максима Матюшева приговорили к 13 с половиной годам колонии строгого режима, Андрея Жданова — к 12 с половиной годам колонии строгого режима, Кирилла Кулабухова — к 10 годам колонии общего режима.

По данным следствия, в 2013-2014 годах хакеры заработали 17 млн рублей на фиктивных возвратах билетов «Универсальной финансовой системы» (партнер РЖД) и S7. Они взломали базу данных компаний, получили данные их корпоративных клиентов и покупали билеты за счет множества юридических лиц.

Билеты оформлялись на случайных людей, которые хотели заработать. После этого они шли в кассу, оформляли возврат и получали наличные деньги.

Дело хакеров вела подмосковная следовательница Евгения Шишкина. Ее застрелили в октябре 2018 года.

Как передавала «Русская служба Би-би-си», еще один предполагаемый член группы Ярослав Сумбаев постоянно угрожал следовательнице. В октябре IT-специалиста экстрадировали из Грузии по делу о хакерских атаках, его дело выделили в отдельное производство.

По данным защиты Сумбаева, обвинений в убийстве ему не предъявляли.

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