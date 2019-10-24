Грузия выдала РФ фигуранта дела об убийстве следователя
Грузия передала России хакера Ярослава Сумбаева, который является фигурантом дела об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Об успешной экстрадиции сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника «Казбеги — Ларс» на грузино-российской границе.
Ранее после задержания в Тбилиси хакер попросил у грузинских властей предоставить ему убежище, однако суд принял решение о выдаче Москве.
Подполковник юстиции Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. Ее застрелили в октябре 2018 года. Возможным организатором убийства, как писали СМИ, следствие считает IT-специалиста Сумбаева.
Ранее ооссийские власти предлагали Израилю обменять Нааму Ассахар, которую в итоге приговорили к 7,5 годам тюрьмы за хранение наркотиков, на хакера Алексея Буркова. Он был арестован 4 года назад по запросу Соединенных Штатов.
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