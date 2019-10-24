Грузия выдала РФ фигуранта дела об убийстве следователя

Грузия выдала РФ фигуранта дела об убийстве следователя

Фото: Спутник Грузия

Грузия передала России хакера Ярослава Сумбаева, который является фигурантом дела об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной.

Об успешной экстрадиции сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника «Казбеги — Ларс» на грузино-российской границе.

Ранее после задержания в Тбилиси хакер попросил у грузинских властей предоставить ему убежище, однако суд принял решение о выдаче Москве.

Подполковник юстиции Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. Ее застрелили в октябре 2018 года. Возможным организатором убийства, как писали СМИ, следствие считает IT-специалиста Сумбаева.

Ранее ​ооссийские власти предлагали Израилю обменять Нааму Ассахар, которую в итоге приговорили к 7,5 годам тюрьмы за хранение наркотиков, на хакера Алексея Буркова. Он был арестован 4 года назад по запросу Соединенных Штатов.

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