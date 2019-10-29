Выявлены главные страхи россиян

Выявлены главные страхи россиян

vadimkurkin.com

Более половины россиян (61%) больше всего опасаются болезни своих детей и близких. В тройку самых сильных страхов вернулась боязнь произвола властей, хотя в июле этот страх был на седьмом месте.

Как следует из данных опроса «Левада-центр», для 42% опрошенных россиян, главным страхом является война, для 31% — бедность.

Также причиной своих страхов 22% россиян назвали стихийные бедствия, 18% — лишение сбережений, 16% испытывают опасения в связи с возможностью потерять работу, пишет «Интерфакс».

Опрос, поведенный ранее показал, что большинство россиян чувствуют свою ответственность за все, что происходит в семье. Однако совершенно не чувствуют ни влияния, ни ответственности за работу или страну.

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