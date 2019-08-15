РФ выставила Китаю условие для продолжения экспорта леса

Россия допустила запрет на поставки леса в Китай в случае, если Пекин не поможет с решением проблемы незаконной вырубки леса на российской территории. Об этом сказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

«Если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», - заявил министр.

Он отметил, что лично обратился к полиции Китая с просьбой посодействовать в борьбе с нелегальными лесорубами. Кроме того, Москва предложила Пекину заняться высадкой лесопосадочного материала и возвести селекционно-семеноводческие комплексы на границе, сказал Кобылкин в интервью «Ведомостям».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина использовать спутниковые снимки для доказательств в суде фактов незаконной вырубки леса.