В Минприроды назвали способ сберечь российские леса

Для защиты лесов от пожаров и черных лесорубов в России необходимо увеличить количество лесничеств, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

«Я считаю, что нам нужно приблизительно возвращаться к системе Советского Союза, она была правильная, было большое количество лесничеств. Пока хозяина в лесу не будет, у нас постоянно будут возникать проблемы с черными лесорубами, поджогами, неконтролируемыми лесами. Это огромные территории, есть места, где вообще нет населенных пунктов, там просто лес находится вне зоны подлета самолета, там нет коридора, чтобы посадить Ил-76 с заправкой воды и потушить этот пожар. Физически очень тяжело эту работу осуществить», — приводит слова министра РИА Новости.

Он пояснил, что в СССР было порядка 85 тысяч лесничеств, а сейчас в России их около 20 тысяч.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на тушение лесных пожаров правительство выделит из Резервного фонда почти шесть миллиардов рублей.

Основной причиной пожаров в сибирских лесах МЧС назвало неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет завел по факту происшествий уголовное дело о халатности (ст. 293 УК).