Вышинского не подключили к обмену
Украинский журналист Кирилл Вышинский не будет участвовать в обмене удерживаемыми лицами. Он планирует продолжать доказывать свою невиновность в украинском суде.
О возможности обмена украинского журналиста заговорили после того, как суд изменил ему меру пресечения и отпустил из под стражи.
Как заявил «Известиям» адвокат Андрей Доманский, Кирилл Вышинский намерен продолжать участвовать в судебном разбирательстве. По его словам, никакой информации об обмене его подзащитного у него нет.
28 августа суд в Киеве смягчил Вышинскому меру пресечения и отпустил из под стражи. Украинские прокуроры поддержали изменение меры пресечения. Журналист, в свою очередь, заявил, что ему нет смысла скрываться от следствия.
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