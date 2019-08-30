Вышинского не подключили к обмену

Украинский журналист Кирилл Вышинский не будет участвовать в обмене удерживаемыми лицами. Он планирует продолжать доказывать свою невиновность в украинском суде.

О возможности обмена украинского журналиста заговорили после того, как суд изменил ему меру пресечения и отпустил из под стражи.

Как заявил «Известиям» адвокат Андрей Доманский, Кирилл Вышинский намерен продолжать участвовать в судебном разбирательстве. По его словам, никакой информации об обмене его подзащитного у него нет.

28 августа суд в Киеве смягчил Вышинскому меру пресечения и отпустил из под стражи. Украинские прокуроры поддержали изменение меры пресечения. Журналист, в свою очередь, заявил, что ему нет смысла скрываться от следствия.