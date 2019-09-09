Кирилл Вышинский сообщил об угрозах Татьяне Москальковой

Руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский рассказал об угрозах в адрес уполномоченного при президенте России по правам человека Татьяны Москальковой с украинской стороны.

«Было неприятно, когда я слышал, выходя из зала, как меня вели – мне угрожали. [Были] угрозы и в адрес Татьяны Москальковой», – рассказал он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По словам журналиста, его эти угрозы не пугают, ведь «боится тот, кто не чувствует внутренней правоты». Однако за него переживают близкие люди, поэтому в своем следующем визите на Украину Вышинский сомневается.

«Это решение я буду принимать точно не сегодня», – сказал он.

Отметим, Татьяна Москалькова неоднократно высказывалась о возможных провокациях и попытках давления на судебные органы Украины со стороны радикальных кругов в связи с рассмотрением дела Вышинского.

Напомним, журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа Вышинского освободили. 7 сентября он прибыл в Москву вместе с другими удерживаемыми Украиной россиянами.