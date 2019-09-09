Кирилл Вышинский: Родина не может себя так вести - стыдно!
Украинский журналист Кирилл Вышинский заявил, что ему стыдно за свою родину - Украину. Но он не испытывает ненависти к киевским властям.
По словам вернувшегося в Россию по обмену удерживаемыми лицами Кирилла Вышинского, он гражданин двух стран - России и Украины.
«У меня две страны в этом смысле, гражданство. Но Украина еще и моя родина. Но родина не может себя так вести. Ну стыдно мне, стыдно», - рассказал он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Однако журналист не испытывает ненависти, ведь это чувство разрушает тех, кто его испытывает.
Ранее Кирилл Вышинский был освобождён под личное обязательство киевским судом.
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