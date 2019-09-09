Кирилл Вышинский предрек мир между Россией и Украиной

Украинский журналист Кирилл Вышинский после возвращения в Россиию по обмену удерживаемыми лицами дал пресс-конференцию. Во время нее он выразил надежду на примирение двух стран в скором времени.

По словам Вышинского, он разделяет оптимизм президента России Владимира Путина, о том, что у двух народов нет другого пути, кроме как примирение. «Два народа, которые вышли из одного корня, обречены на примирение. Каким оно будет? Процесс долгий и непростой», - заявил освобождённый журналист.

По его мнению, украинцы очень ждут перемен внутри страны, именно этим объясняется победа Владимира Зеленского на президентских выборах.

Ранее Кирилла Вышинского выпустили из под стражи под личное обязательство. После этого он был включен в списки на обмен с Россией и вернулся в страну 7 сентября вместе с другими россиянами.