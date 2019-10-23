Выпуск Малахова о трагедии на прииске не пустили в эфир

Канал «Россия 1» снял с эфира программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» от 21 октября, которая была посвящена трагедии на золотом прииске в Красноярском крае.

По информации издания NGS24, выпуск показали на Дальнем Востоке и в Сибири, а после его сняли «по звонку сверху».

Это произошло из-за того, что гости говорили о запрещенном методе добычи золота и называли число жертв прорыва дамб, превышающее официальные цифры, передает издание.

Один из участников съемки также рассказал «Открытым медиа», что в программе Малахов озвучил результаты экспертизы проб воды из реки Сейбы, согласно которым было обнаружено многократное превышение норм ртути.

Геолог Станислав Завацки, который был на эфире Малахова, подтвердил журналистам, что программу могли снять с эфира из-за информации о ртути. Он также озвучил версию о том, что в артели погибло больше людей, чем заявляют власти.

Напомним, 19 октября прорвало пять дамб на прииске в Красноярском крае. Как выяснило СК, они были возведены незаконно. Селевой волной затопило вагончики, где жили около 70 золотодобытчиков.

По официальным данным, 17 человек погибли, еще 44 пострадали.