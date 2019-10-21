Число пострадавших от прорыва дамбы выросло с 27 до 44
Холдинг «Сибзолото», на объектах которого прорвало дамбу, сообщил о 44 травмированных. Ранее было известно о 27 пострадавших.
Списки погибших и пропавших без вести компания опубликовала 21 октября. Девять человек из пострадавших остаются в больницах, четверо из них в тяжелом состоянии, пишет РБК.
21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура. Погибшим выплатят по миллиону рублей, пострадавшие получат от 50 до 500 тыс. рублей.
Напомним, 19 октября прорвало пять дамб на прииске в Красноярском крае. Как выяснило СК, они были возведены незаконно. Селевой волной затопило вагончики, где жили около 70 золотодобытчиков.
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