Число пострадавших от прорыва дамбы выросло с 27 до 44

Холдинг «Сибзолото», на объектах которого прорвало дамбу, сообщил о 44 травмированных. Ранее было известно о 27 пострадавших.

Списки погибших и пропавших без вести компания опубликовала 21 октября. Девять человек из пострадавших остаются в больницах, четверо из них в тяжелом состоянии, пишет РБК.

21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура. Погибшим выплатят по миллиону рублей, пострадавшие получат от 50 до 500 тыс. рублей.

Напомним, 19 октября прорвало пять дамб на прииске в Красноярском крае. Как выяснило СК, они были возведены незаконно. Селевой волной затопило вагончики, где жили около 70 золотодобытчиков.