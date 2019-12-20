Выплата Украине $3млрд может стать частью соглашения по газу
Выплата «Газпромом» $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража может стать частью пакетного соглашения по газу России и Украины.
«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», сообщил источник в российской делегации.
Продолжение переговоров во всем вопросам соглашения пройдет сегодня в Минске, пишет «РИА Новости».
В ходе трехсторонних консультаций в Берлине Россия и Украина подготовили детальный проект соглашения по газу, сообщил ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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