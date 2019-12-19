Россия и Украина пришли к соглашению по газовому вопросу

В ходе трехсторонних консультаций в Берлине Россия и Украина подготовили детальный проект соглашения по газу, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, в скором времени стороны окончательно согласуют продление газового контракта, который истекает 31 декабря 2019 года.

Как передает «РИА Новости», эту информацию подтвердил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который также присутствовал на переговорах. Он уточнил, что стороны не раскрывают детали соглашения, потому что оно должно быть «финализировано и одобрено» властями обеих стран.

Отметим, что сегодня во время своей пресс-конференции глава России Владимир Путин не обошел эту тему и заявил, что Россия сохранит поставки газа, несмотря на то, что они носят экономически невыгодный характер.

Президент заметил, что основной вопрос тут заключается в сроках и обязательных объемах этого соглашения, а также в вопросе судебных споров с Киевом по газу.

После этого директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что затягивание Украиной диалога по газовому вопросу может привести лишь к скандалу с Евросоюзом.

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