Нежелание Украины решать газовый вопрос ведет к скандалу с ЕС
Затягивание Украиной диалога по газовому вопросу может привести лишь к скандалу с Евросоюзом, заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Он убежден, что при отсутствии соглашения в этом вопросе, вся Европа начнет ненавидеть, как Украину, так и Россию, что прекрасно понимают и в Киеве, и Москве, и в Брюсселе, поэтому транзит российского газа продолжится в страны Евросоюза и после 1 января.
«Я думаю, что транзит газа через Украину не будет прекращен даже на 15 дней в 2020 году. Это принципиальный момент, поскольку такое событие будет означать однозначный скачок биржевых цен на газ на всем энергетическом рынке Европы», — пояснил Правосудов ФБА «Экономика сегодня».
Отметим, что сегодня во время своей пресс-конференции глава России Владимир Путин не обошел эту тему и отметил, что Россия сохранит такие поставки, несмотря на то, что они носят экономически невыгодный характер.
Президент заметил, что основной вопрос тут заключается в сроках и обязательных объемах этого соглашения, а также в вопросе судебных споров с Киевом по газу.
«Слова президента являются констатацией факта, поскольку транзитных мощностей, чтобы полностью заместить поставки газа через Украину, на сегодняшний день нет, поэтому еще два-три года украинский маршрут России необходим», — уверен эксперт.
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