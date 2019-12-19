Нежелание Украины решать газовый вопрос ведет к скандалу с ЕС

Затягивание Украиной диалога по газовому вопросу может привести лишь к скандалу с Евросоюзом, заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Он убежден, что при отсутствии соглашения в этом вопросе, вся Европа начнет ненавидеть, как Украину, так и Россию, что прекрасно понимают и в Киеве, и Москве, и в Брюсселе, поэтому транзит российского газа продолжится в страны Евросоюза и после 1 января.

«Я думаю, что транзит газа через Украину не будет прекращен даже на 15 дней в 2020 году. Это принципиальный момент, поскольку такое событие будет означать однозначный скачок биржевых цен на газ на всем энергетическом рынке Европы», — пояснил Правосудов ФБА «Экономика сегодня».

Отметим, что сегодня во время своей пресс-конференции глава России Владимир Путин не обошел эту тему и отметил, что Россия сохранит такие поставки, несмотря на то, что они носят экономически невыгодный характер.

Президент заметил, что основной вопрос тут заключается в сроках и обязательных объемах этого соглашения, а также в вопросе судебных споров с Киевом по газу.

«Слова президента являются констатацией факта, поскольку транзитных мощностей, чтобы полностью заместить поставки газа через Украину, на сегодняшний день нет, поэтому еще два-три года украинский маршрут России необходим», — уверен эксперт.

Читайте нас в мобильном приложении