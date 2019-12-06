Выпивший «Крота» ученый-математик МГУ скончался

Выпивший «Крота» ученый-математик МГУ скончался

Фото: Flickr

В МГУ сообщили о смерти известного математика, преподавателя вуза Олега Ивашева-Мусатова. В ноябре он был госпитализирован, по ошибке выпив «Крота».

Ивашев-Мусатов находился в отделении токсикореанимации НИИ имени Склифосовского с середины прошлого месяца. Ученого доставили в больницу после того, как он вместе с водой выпил средство для прочистки труб «Крот».

Прощание с 91-летним математиком состоится 10 декабря в крематории Хованского кладбища, передает телеканал «360».

Ивашев-Мусатов родился в 1927 году в Москве. Он долгие годы работал преподавателем МГУ им. М.В. Ломоносова.

Летом продюсер Бали Алибасов перепутал «Крота» с упаковкой для сока и успел сделать несколько глотков. В результате он был доставлен в реанимацию с ожогом пищевода, желудка и дыхательных путей.

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