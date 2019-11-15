Преподаватель МГУ попал в реанимацию выпив «Крота»

Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот». Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел ночью. 91-летний профессор выпил «Крота» случайно, перепутав с водой.

Его госпитализировали. Он находится в одной из московских больниц, передает РЕН ТВ.

Ранее продюсер Бари Алибасов наглотался «Крота» и максимально обжег желудок.

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