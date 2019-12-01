Выпив стеклоочиститель пять человек погибли под Ярославлем

В квартире в поселке Дубки Ярославской области были обнаружены тела троих мужчин возрасте 31, 33 и 38 лет. В доме также находились две женщины 42 и 24 лет, они были доставлены в больницу, но тоже скончались.

В СУ СКР по региону причиной смерти всех пятерых назвали «отравление неустановленным веществом». Следователи рассматривают версию употребления потерпевшими в качестве спиртного напитка жидкости, предназначенной для удаления грязи со стекол автомобиля.

По факту случившегося было возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Точная причина смерти пятерых человек будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении дагестанки, которая, притворяясь проституткой, подсыпала москвичам психотропные препараты и грабила их.

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