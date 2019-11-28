Грабившую москвичей «проститутку» из Дагестана осудят

Московская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Дагестана, которая обвиняется в причинении вреда здоровью, приведшего к смерти, а также разбое и кражах у жителей столицы.

По версии следствия, 41-летняя обвиняемая предлагала оказать мужчинам интимные услуги за вознаграждение. Она приезжала в квартиру к будущей жертве и во время распития алкоголя подсыпала мужчинам психотропные препараты.

Затем, пользуясь беспомощным состоянием своих «клиентов», она выносила из домов деньги и ценные вещи.

Один из подобных случаев закончился трагически. Женщина как обычно приехала к «клиенту», подмешала ему в выпивку сильнодействующее вещество, ограбила мужчину и уехала. А вот 62-летний любитель интима после этого напитка так и не проснулся, передает РИА «Новости».

Ранее жителя Калининградской области решили осудить за то, что во время судебного заседания он угрожал уничтожить автомобиль прокурора.

Читайте нас в мобильном приложении