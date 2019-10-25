Угрожавший прокурору в зале суда мужчина попал под уголовку

Житель города Советска Калининградской области предстанет перед судом за то, что во время судебного заседания угрожал уничтожить автомобиль прокурора.

Это произошло в ходе заседания, где мужчину обвиняли в грабеже, мошенничестве, уклонении от административного надзора и разбое.

38-летний подозреваемый счел слова гособвинителя неслыханной дерзостью, начал оскорблять его в зале суда, а затем пообещал уничтожить принадлежавшую прокурору машину.

В итоге в отношении мужчины было возбуждено еще одно уголовное дело — по статьям уголовного кодекса об угрозе уничтожения имущества и неуважении к суду, передает РИА «Новости».

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