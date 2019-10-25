Эминема обвиняли в угрозах Трампу
Спецслужбы США допрашивали американского рэпера Эминема из-за содержащихся в тексте его песни угроз в адрес президента Дональда Трампа.
Инцидент произошёл в 2018 году. Поводом стали строки песни Framed с вышедшего в 2017 году альбома рэпера Revival. В ней содержатся неуместные высказывания в отношении президента Трампа, а также угрозы в адрес его дочери Иванки. Об этом сообщает Buzzfeed со ссылкой на документы ведомства.
Американскому президенту много раз грозил импичмент, основанием для последнего послужил разговор Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским. В ходе него хозяин Овального кабинета якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантера Байдена.
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