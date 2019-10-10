Трамп назвал действия Байдена «жалким зрелищем»

Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Тот впервые высказался за импичмент американского президента.

Байден обвинил Трампа в нарушении присяги и попытках «пробить дыры в Конституции», за что, по его мнению, президент должен быть привлечен к ответственности.

«Какое жалкое зрелище! Сонный Джо Байден, который со своим сыном Хантером и в ущерб американским налогоплательщикам ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и еще призывает объявить мне импичмент. А я ничего плохого не сделал», - написал в Twitter Трамп.

По его словам, у Байдена не было другого выбора, поскольку стать президентом в честной борьбе у него нет шансов, пишут «Известия».

Американскому президенту много раз грозил импичмент, основанием для последнего послужил разговор Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским. В ходе него хозяин Овального кабинета якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантера Байдена.