Конгресс начал процедуру импичмента Дональда Трампа
Палата представителей американского конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Теперь комитеты должны провести собственное расследование.
Как заявила спикер Нэнси Пелоси, шести комитетам дано указание приступить к проведению собственных расследований.
По мнению политика, действия главы Белого дома демонстрируют, что он «предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов», пишет «РИА Новости».
Основанием для импичмента послужил разговор Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским. В ходе него хозяин Овального кабинета якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантера Байдена.
Трамп, кстати, заявил, что хочет опубликовать этот разговор полностью и без редактуры, потому что там «нечего скрывать».
Ранее глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф заявил, что импичмент может быть единственно возможным в случае, если президент США хотел заставить своего коллегу Владимира Зеленского сделать что-то недопустимое.
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