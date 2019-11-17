Выпив неизвестную жидкость два человека погибли в Подмосковье

Два человека погибли и трое пострадали в подмосковном Одинцово в результате употребления неизвестной жидкости немедицинского назначения.

По информации РЕН ТВ, сейчас трое пострадавших находятся в больнице.

Состояние одного из госпитализированных врачи оценивают как тяжелое.

Ранее заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот». Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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