Выпив неизвестную жидкость два человека погибли в Подмосковье

Выпив неизвестную жидкость два человека погибли в Подмосковье

Фото: Спутник

Два человека погибли и трое пострадали в подмосковном Одинцово в результате употребления неизвестной жидкости немедицинского назначения.

По информации РЕН ТВ, сейчас трое пострадавших находятся в больнице.

Состояние одного из госпитализированных врачи оценивают как тяжелое.

Ранее заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот». Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!