Выпив неизвестную жидкость два человека погибли в Подмосковье
Два человека погибли и трое пострадали в подмосковном Одинцово в результате употребления неизвестной жидкости немедицинского назначения.
По информации РЕН ТВ, сейчас трое пострадавших находятся в больнице.
Состояние одного из госпитализированных врачи оценивают как тяжелое.
Ранее заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот». Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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