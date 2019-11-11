Выпавшая из окна с детьми женщина оставила записку
Женщина, которая выпала из окна с двумя детьми, оставила предсмертную записку. Она просит не винить мужа в случившемся.
По предварительным данным смерть женщины не носит криминальный характер. При осмотре в ее квартире найдена предсмертная записка. В ней погибшая просит никого не винить в произошедшем, пишет телеграм-канал «112».
«Пожалуйста, не сажайте Виталика в тюрьму. Он прекрасный человек, очень добрый. Он ничего не знал!!! Простите меня», написала в записке женщина.
Утром 11 ноября возле жилого дома обнаружено тело женщины и малолетнего ребенка без признаков жизни. Также был обнаружен мальчик около 6 лет, ему сейчас оказывается комплекс реанимационных мероприятий.
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