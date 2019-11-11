Женщина выпала из окна 9 этажа с двумя детьми

Женщина выпала из окна 9 этажа с двумя детьми

фото: Sm-news.ru

На северо-востоке Москвы женщина выпала из окна с двумя детьми. Трагедия произошла в доме №6 на улице Чичерина, в районе метро «Бабушкинская».

Утром 11 ноября возле жилого дома обнаружено тело женщины и малолетнего ребенка без признаков жизни. Также был обнаружен мальчик около 6 лет, ему сейчас оказывается комплекс реанимационных мероприятий.

По предварительным, данным женщина выбросилась из окна 9 этажа с двумя детьми. Людмила Соколова проживала с мужем, его сейчас разыскивают.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты, им предстоит выяснить все детали случившегося, пишет телеграм-канал «112».

Ранее в Москве скончалась 28-летняя дочь иранского посла Мехди Санаи. Она выпала из окна элитной московской многоэтажки в Подсосенском переулке. При падении она ударилась о припаркованный автомобиль и умерла почти мгновенно.

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