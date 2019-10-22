Инсульт или суицид: в Москве нашли мертвой дочь иранского посла

В Москве скончалась 28-летняя дочь иранского посла Мехди Санаи. Некоторые СМИ заявили, что это было самоубийство, в посольстве называют причиной смерти сердечный приступ.

По данным РЕН ТВ, девушка выпала из окна элитной московской многоэтажки в Подсосенском переулке. При падении она ударилась о припаркованный автомобиль и умерла почти мгновенно.

Известно, что на родине Санаи наблюдалась у психолога и длительное время употребляла успокоительные.

В посольстве назвали информацию о суициде провокацией. «У нее был сердечный приступ», - уточнили в дипмиссии.

Санаи занимает пост посла с 2013 года. Он является профессором СПбГУ, работал в посольствах в Казахстане и России.