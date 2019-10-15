После убийства россиянки ради Audi поймали двоих цыган и таджика

После убийства россиянки ради Audi поймали двоих цыган и таджика

Социальная сеть «ВКонтакте»

27-летнюю женщину, которая 10 октября уехала в Екатеринбург продавать свой автомобиль, нашли мертвой в частном секторе. Машину обнаружили в Челябинске – перекупщики заявили, что приобрели авто у цыган.

О смерти Ксении Каторгиной сообщил руководитель поисково-спасательного отряда «Прорыв» Николай Волков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», уточняет ТАСС.

По подозрению преступлении задержаны двое цыган и таджик. Председатель общества таджикской культуры «Сомон» в Екатеринбурге Фарух Мирзоев сказал агентству URA.RU, что «это отвратительно, он (таджик – прим.) опозорил наш народ».

Каторгина пропала после того, как 10 октября решила встретиться с потенциальной покупательницей Audi Q5. Та притворилась беременной и попросила приехать к ней. В тот же день девушка исчезла. Машину нашли в Челябинске, весь салон был залит кровью.

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!