После убийства россиянки ради Audi поймали двоих цыган и таджика

27-летнюю женщину, которая 10 октября уехала в Екатеринбург продавать свой автомобиль, нашли мертвой в частном секторе. Машину обнаружили в Челябинске – перекупщики заявили, что приобрели авто у цыган.

О смерти Ксении Каторгиной сообщил руководитель поисково-спасательного отряда «Прорыв» Николай Волков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», уточняет ТАСС.

По подозрению преступлении задержаны двое цыган и таджик. Председатель общества таджикской культуры «Сомон» в Екатеринбурге Фарух Мирзоев сказал агентству URA.RU, что «это отвратительно, он (таджик – прим.) опозорил наш народ».

Каторгина пропала после того, как 10 октября решила встретиться с потенциальной покупательницей Audi Q5. Та притворилась беременной и попросила приехать к ней. В тот же день девушка исчезла. Машину нашли в Челябинске, весь салон был залит кровью.