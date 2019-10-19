Вылетевший в Анталью A321 вернулся в аэропорт Казани

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Северный ветер», вылетевший из Казани в Анталью в ночь на субботу вернулся в столицу Татарстана по техническим причинам.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолёт рейса КЛ5807 вылетел из Казани в Анталью в 23.55 пятницы.

Представитель международного аэропорта «Казань» отказался от комментариев, добавив, что в 7.11 самолёт улетел по маршруту, передает РИА «Новости».

Ранее руководитель Главного управления криминалистики СКР Зигмунд Ложис заявил, что большинство пассажиров загоревшегося при посадке в Шереметьево самолета SSJ 100 погибла в креслах, не успев отстегнуться. Люди умерли не от удара, а от огня и продуктов горения.