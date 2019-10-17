Пассажиры SSJ-100 «погибли в креслах» от огня и дыма пластика

Большая часть пассажиров загоревшегося при посадке в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 погибла в креслах, не успев отстегнуться. Люди умерли не от удара, а от огня и продуктов горения.

Об этом «Коммерсанту» сказал руководитель Главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) Зигмунд Ложис. По его словам, «опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика».

Все произошло настолько быстро, что люди не успели среагировать и отстегнуться от кресел, отметил он.

Напомним, 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево загорелся самолет, следовавший из Москвы в Мурманск. Попавшая в него молния привела к отказу электроники. В авиакатастрофе погиб 41 человек. Командир судна, которому предъявлено обвинение, ранее объяснял, что гибель пассажиров произошла из-за открытой задней двери самолета. Кто-то из людей в панике открыл дверь, вследствие чего пламя распространилось по салону.