СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего SSJ-100

СК предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево Superjet 100 Денису Евдокимову. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации самолета, повлекшем смерть двух и более лиц.

Расследование катастрофы, произошедшей 5 мая 2019 года, в результате которой погиб 41 человек, продолжается. Следствие предъявило обвинение Евдокимову по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Она предсмутривает лишения свободы сроком до 7 лет или принудительные работы до пяти лет.

«Аэрофлот», которому принадлежал самолет, оказывает содействие следствию и призывает не делать преждевременных выводов. В компании заявили, что причины трагедии можно установить только после всестороннего анализа фактов.

Защита Евдокимова потребовала провести дополнительные экспертизы, в частности, проверить на горючесть материалы салона, пишут «Известия».

Самолет, вылетевший 5 мая из Москвы в Мурманск, через 27 минут после взлета вернулся в аэропорт. При посадке он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Погиб 41 человек из 78.