ФНС выиграла дело о налогах с подарков детей бизнесмена-банкрота

Верховный суд (ВС) рассмотрел дело о привлечении к ответственности семьи (жены и детей) директора обанкротившейся российской компании «Альянс». Федеральная налоговая служба требовала взыскать с них более 311 млн рублей, и суд, вопреки решениям нижестоящих инстанций, встал на сторону истца.

Дело «Альянса» - первый случай о субсидарной ответственности родственников банкрота. Иск о взыскании налогов с супруги и детей бывшего директора компании Вадима Самыловских был подан налоговой службой после того, как фирма объявила себя банкротом.

ФНС требовала привлечь к ответственности супругу Самыловских – Наталью Кириенко, а также детей Дмитрия и Даниила. Претензии к жене объяснили активным участием в схеме налоговой минимизации, а требования к детям – тем, что после банкротства компании им подарили восемь объектов недвижимости и две машины. Налоговики требовали взыскать с них средства в размере стоимости подарков.

Ни один суд доводы истца не поддержал. На сторону ФНС встал только ВС. Он счел претензии к жене обоснованными, а вопрос о привлечении детей направил на новое рассмотрение, пишет The Bell.

Ранее сообщалось, что ФНС проиграла в трех инстанциях по делу о привлечении к ответственности детей. Суды объясняли отказ в удовлетворении требований тем, что дети были несовершеннолетними и не могли контролировать компанию.

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