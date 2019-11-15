ФНС вцепилась в подарки детей разорившегося бизнесмена

В последнее время государство использует все более жесткие методы пресечения к схемам вывода денег. На этот раз ФНС через Верховный суд пытается отобрать подарки детей генерального директора обанкротившейся компании «Альянс» Вадима Самыловских.

Ранее, рассмотрев это дело, Арбитражный суд Москвы признал, что «Альянс», исполняя госконтракты, использовал подконтрольные жене бизнесмена компании для экономии на налогах и вывода денег, отмечает «Коммерсант».

Большая часть образовавшегося долга «Альянса», а речь идет о сумме в 312 миллионов рублей, повисла на ФНС.

Претензии службы к сыновьям Самыловских, которым на момент налоговой проверки не было 18 лет, связаны с подарками родителей уже после банкротства компании. В декабре 2017 года любящие родители подарили им восемь объектов недвижимости и два автомобиля. В ФНС уверены, что куплены эти подарки были за счет агрессивно выведенных активов «Альянса».

В связи с этим налоговики требуют от детей гендиректора компании-банкрота выплатить бюджету компенсацию по меньшей мере в размере подаренного им имущества.

К данному моменту ФНС проиграла дело о привлечении к субсидиарной ответственности сыновей Самыловских уже в трех инстанциях.

Все судьи сошлись во мнении, что раз дети были несовершеннолетними, то контролировать «Альянс» они не могли, соответственно, ни о какой ответственности речи быть не может.

После этого недовольные налоговики обратились в Верховный суд.

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