Выход Британии из Евросоюза отложили еще на три месяца
Главы стран-участниц ЕС предоставили Великобритании трехмесячную отсрочку для Brexit. До сих пор крайним сроком считалось 31 октября.
О переносе даты выхода Британии из ЕС сообщил глава Евросовета Дональд Туск. Решение принято на основании просьбы британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Как уточняет ФБА «Экономика сегодня», Brexit перенесли на 31 января 2020 года. Туск отметил, что решение предстоит закрепить письменно.
Напомним, Джонсон был вынужден просить отсрочку из-за принятия парламентом поправки, обязывающей премьера требовать переноса срока выхода из ЕС. Это сделало бессмысленным голосование в парламенте о соглашении по Brexit. Первоначально выход страны из ЕС должен был состояться 29 марта.
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