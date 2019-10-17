Согласованные с ЕС условия по Brexit сочли ужаснее сделки Мэй

Евросоюз и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласовали сделку по Brexit. Британская оппозиция назвала итоговые условия еще более ужасными, чем в договоренностях Терезы Мэй.

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что соглашение является «сбалансированным и справедливым» для Британии. Условия сделки не раскрываются.

Новое соглашение должен одобрить парламент Великобритании. После этого страна сможет выйти из ЕС до 31 октября 2019 года.

Британская оппозиция сочла условия соглашения более ужасными, чем сделка Терезы Мэй, пишет «Интерфакс». В частности, оно ставит под угрозу продовольственную безопасность страны и ударит по системе здравоохранения.

Напомним, страна планировала выйти из ЕС 29 марта, но парламент отклонял условия Терезы Мэй. Брюссель дал отсрочку до 12 апреля, а потом 31 октября.