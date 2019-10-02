Борис Джонсон предложил новый план сделки по Brexit

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил компромиссные решения Евросоюзу по условиям Brexit.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВВС, они касаются границы Ирландии и Северной Ирландии.

Британский премьер предлагает оставить Ирландия и Северная Ирландия единым пространством, так чтобы Северная Ирландия осталась на едином товарном рынке ЕС, но вышла из европейского таможенного союза.

Руководству Северной Ирландии он предложил дать право выдвигать дополнительные меры по регулированию товаропотока на острове.

Если парламент британского региона примет это предложение - один раз в четыре года они будут проводить голосование о продлении договоренностей.

Джонсон подчеркнул, что единственная альтернатива этому решению - выход из ЕС без договоренностей в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр намерен нарушить принятый парламентом страны закон о невыходе из ЕС без соглашения.