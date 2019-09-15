Британский премьер проигнорирует запрет на Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается нарушить принятый парламентом страны закон о невыходе Британии из ЕС без соглашения.

По данным агентства Bloomberg, до встречи премьер-министра с главой Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером Борис Джонсон будет придерживаться жесткого плана, по которому он обещает сделать все возможное для сохранения сделки, однако после просить об отсрочке он не намерен.

Господин Джонсон также планирует отклонить предложение любого члена Евросоюза на предстоящем в октябре саммите об отсрочке Brexit и сражаться в суде с противниками Brexit за выход Британии из Евросоюза.

Отметим, что политические оппоненты британского премьера намерены обратиться к суду сразу после 19 октября — крайней даты обращения Джонсона к Евросоюзу с просьбой об отсрочке.

Оппозиция после указанной даты также собирается представить в парламент законопроекты, полностью отменяющие Brexit, добавил собеседник агентства.

Ранее Палата общин во второй раз отклонила предложение премьер-министра о проведении в октябре этого года досрочных выборов в парламент.

В ответ на это Джонсон приостановил работу парламента до 14 октября. Он заявил, что страна выйдет из Евросоюза в любом случае.

Тогда британское правительство приняло закон, вынуждающий Джонсона перенести срок Brexit с 31 октября на более позднюю дату, если к тому моменту соглашения с ЕС еще не будет.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о готовности направить на помощь британскому премьеру группу своих депутатов.