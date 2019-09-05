Руки прочь! Жириновский готов помочь британскому премьеру

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поддержал желание премьер-министра Британии выйти из Евросоюза и заявил о готовности направить ему на помощь группу своих депутатов.

«Борис Джонсон полностью прав в своем желании вывести Великобританию из кабалы Евросоюза. Это настоящий западно-европейский колхоз. Так что руки прочь от Бориса Джонсона! Я готов направить ему на помощь в Лондон группу депутатов фракции ЛДПР», - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Ранее британское правительство отказалось противостоять принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с Евросоюзом. Если законопроект будет принят, Джонсон будет вынужден перенести срок Brexit с 31 октября на более позднюю дату.