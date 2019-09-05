Премьер Британии опустил руки в борьбе за сроки Brexit

Британское правительство отказалось противостоять принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с Евросоюзом.

«Оно согласилось, что законопроект о Brexit пройдет палату лордов к 17:00 (19:00 мск) пятницы», — написал член палаты от лейбористов Филип Хант в Twiitter.

Накануне депутаты Палаты общин приняли законопроект вопреки позиции британского правительства.

Ожидалось, что палата лордов будет всячески затягивать процесс, чтобы на принятие законопроекта не осталось времени. Однако в заявлении лейбористской фракции сказано, что правительство пропустит инициативу и вернет в палату общин для дальнейшего рассмотрения в понедельник.

Если законопроект все же будет принят, премьер-министр страны Борис Джонсон будет вынужден перенести срок Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения, сообщает РИА «Новости».

Ранее Борис Джонсон выступил против переноса сроков выхода Британии из Евросоюза, чтобы «не принимать никаких попыток отойти от наших обещаний».

Напомним, по просьбе премьера британская королева приостановила работу парламента до 31 октября. Предполагалось, что это не позволит депутатам Палаты общин проголосовать против выхода из ЕС без соглашения. В ответ на это британцы начали угрожать Елизавете II свержением монархии.