Премьер Британии выступил против переноса «Брексита»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.

По информации издания «Ридус», он заявил, что «мы не примем никаких попыток отойти от наших обещаний». Также глава британского правительства отметил, что он не хочет проводить внеочередные выборы в парламент.

Ранее о готовности перенести сроки «Брексита» ради переговоров в Лондоном заявил глава Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, по просьбе Бориса Джонсона британская королева приостановила работу парламента до 31 октября. Как предполагается, это не позволит депутатам Палаты общин проголосовать против выхода из ЕС без соглашения. В ответ на это британцы начали угрожать Елизавете II свержением монархии.