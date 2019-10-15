США не выдали визы 18 дипломатам РФ

Соединённые Штаты не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Геннадия Кузьмина, в общей сложности США не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН.

В том числе не выдали визу переводчику английского языка, который должен был переводить выступления делегатов из России, пишут «Известия».

Ранее Москва предложила перенести из США заседания Генассамблеи ООН. Теперь необходимо дождаться реакции международного сообщества.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, такие меры могут стать ответом на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН.