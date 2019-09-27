Россия предложила перенести Генассамблею ООН из США

Москва предложила перенести из США заседания Генассамблеи ООН. Теперь необходимо дождаться реакции международного сообщества.



По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, такие меры могут стать ответом на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН.

Москва уже внесла предложение и теперь ждёт ответа решения других участников, пишет «РБК».

«Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», — заявил российский дипломат.

Ранее Госдума в ответ на невыдачу американских виз российской делегации предложила запретить грин-карты. В международном комитете нижней палаты парламента заявили, что могут ограничить доступ к сайту, где регистрируются желающие ее получить, или затруднить работу агентств, помогающих с оформлением документов.