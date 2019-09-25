Разрешающие жить и работать в США грин-карты могут запретить

Госдума в ответ на невыдачу американских виз российской делегации предложила запретить грин-карты. В международном комитете нижней палаты парламента заявили, что могут ограничить доступ к сайту, где регистрируются желающие ее получить, или затруднить работу агентств, помогающих с оформлением документов.

Зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа уверен, что нельзя оставлять без ответа «дипломатический укол» США. Он признался, что ответные меры России «будут такими, чтобы все обратили на это внимание», пишут «Известия».

Одной из таких мер может стать отмена «лотереи грин-карт» в России. Напомним, этот документ позволяет россиянам жить и работать в США. Только в 2018 году по грин-картам в США уехали более 4,5 тыс. россиян.

Накануне сообщалось о невыдаче виз 10 членам делегации министра иностранных дел Сергея Лаврова. Политики планировали ехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН по климату.