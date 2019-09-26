США не выдали Дмитрию Рогозину визу

США не выдали визу главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Он не сможет принять участие в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Рогозин прокомментировал это решение: «Честно говоря, уже не интересуюсь этим вопросом, так как привык к неадекватности санкционных действий США».

При этом глава «Роскосмоса» сказал, что он не видит проблем с точки зрения организации работы. «Те, кто мне нужен для работы, они все здесь. Если кто-то со мной хочет работать, тот сам приедет ко мне», пишут «Известия».

Ранее десяти членам российской делегации не выдали в посольстве США в Москве визы. Политики должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время поездки в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.