Выдачу российского хакера США остановили

Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения министерства юстиции страны об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.

Суд издал временный запрет, приостанавливающий исполнение решения о выдаче россиянина.

Решение о выдаче Винника трем странам подписал министр юстиции Греции Константинос Циарас.

И все же это может произойти до 7 января 2020 года, рассказал адвокат, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина займётся защитой росийских граждан, незаконно осуждённых за рубежом.

Мария Бутина­ заявила о планах работать в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

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