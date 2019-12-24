Выдачу российского хакера США остановили
Высший административный суд Греции приостановил исполнение решения министерства юстиции страны об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.
Суд издал временный запрет, приостанавливающий исполнение решения о выдаче россиянина.
Решение о выдаче Винника трем странам подписал министр юстиции Греции Константинос Циарас.
И все же это может произойти до 7 января 2020 года, рассказал адвокат, пишут «Известия».
Ранее стало известно, что освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина займётся защитой росийских граждан, незаконно осуждённых за рубежом.
Мария Бутина заявила о планах работать в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
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