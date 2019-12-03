Мария Бутина займётся защитой российских заключённых
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина займётся защитой росийских граждан, незаконно осуждённых за рубежом.
Мария Бутина заявила о планах работать в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Прежде всего она призвала помочь Константину Ярошенко. Именно он сейчас нуждается в финансовой и правовой помощи, пишут «Известия».
Она также рассказала о том, что она отказалась от апелляции приговора суда. Причиной послужило то, что обвиняемая могла получить 15 лет тюрьмы.
Мария Бутина считает, что ее судили из-за гражданства. По мнению студентки, ее судили потому что она не отреклась от своего гражданства. Девушка не собирается больше никогда возвращаться в США.
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