Мария Бутина назвала истинную причину своего ареста

Мария Бутина назвала истинную причину своего ареста

currenttime.tv

Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся на прошлой неделе на родину, считает, что ее судили из-за гражданства.

По мнению студентки, ее судили потому что она не отреклась от своего гражданства. Девушка не собирается больше никогда возвращаться в США.

Бутина планирует заняться общественной деятельностью и помогать другим заключенным, причем не только из РФ, пишут «Известия».

Гражданка России приехала в Соединенные Штаты в августе 2016 года. Там она планировала закончить магистерскую программу в Американском университете в Вашингтоне. Однако 15 июля 2018 года была арестована — накануне встречи президентов РФ и США в Хельсинки.

США обвинило гражданку РФ в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации, связях с разведкой России, нарушении закона о лоббировании и внедрении в организации, влияющие на американскую политику, для продвижения интересов Москвы.
Студентка частично признала вину. В общей сложности в тюрьме она провела 16 месяцев.

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