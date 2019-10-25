Мария Бутина возвращается в Россию
Со дня на день россиянка Мария Бутина, отбывавшая наказание в американской тюрьме, может вернуться на родину.
До отправления в Россию она будет находиться под контролем иммиграционно-таможенной службы США до момента депортации. Об этом Москву уведомили американские власти, пишет «Российская газета».
Адвокат россиянки Роберт Дрисколл держит связь с ее семьей. По словам отца Валерия, время вылета и конкретный рейс не будут известны родственникам до момента посадки в самолет.
Марию Бутину в США задержали 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Позже она призналась.
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